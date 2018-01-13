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Начался этап всероссийской олимпиады школьников

Новости


С 11 января по 22 февраля в Саратовской области проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Планируется, что участниками регионального этапа станут около 1500 учеников 9-11 классов из всех районов области. Он пройдет по 23 общеобразовательным предметам.

Право участия в региональном этапе олимпиады получили победители и призеры муниципального этапа олимпиады текущего года, а также победители и призеры регионального этапа прошлого учебного года.

Результаты регионального этапа олимпиады будут размещены на официальном сайте всероссийской олимпиады школьников, а также на сайте министерства образования Саратовской области в разделе Одаренные дети.

Победители и призеры регионального этапа, набравшие количество баллов, установленное Министерством образования и науки Российской Федерации, примут участие в заключительном этапе олимпиады.

В рамках проведения регионального этапа олимпиады на территории области пройдут олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла для обучающихся 7-8 классов и математике имени Л. Эйлера для обучающихся 8 классов.

Ребята, которые наберут наибольшее количество баллов в региональном этапе олимпиады по физике, смогут стать участниками смены по направлению «Физика» в Образовательном Центре «Сириус» в г. Сочи.