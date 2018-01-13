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В Саратове выставлено полотно Константина Флавицкого «Княжна Тараканова»

Новости


До 15 января у жителей и гостей города есть уникальная возможность познакомиться с новым для Саратова совместным выставочным проектом с пензенским Музеем одной картины.

Он строится вокруг знаменитого полотна Константина Флавицкого «Княжна Тараканова», которое вошло в первую коллекцию пензенской картинной галереи имени Савицкого.

Знакомство с картиной сопровождается просмотром специально созданного художественно-документального фильма «Тайна старинной картины». История создания этого произведения затрагивает и историю жизни самой княжны Таракановой. О настоящем имени и происхождении этой женщины почти ничего не известно. Кто она – мошенница, авантюристка или несчастная принцесса? Что кроется за загадочным убийством в Париже генерала Селиверстова, который завещал Пензе коллекцию книг и картин? Почему Флавицкого знают как «художника одной картины»? Фильм содержит новые факты, дает возможность по-новому взглянуть на известную картину и получить ответы на многие вопросы. Музей предлагает интересно и с пользой провести часть новогодних выходных, получив новые впечатления и вызвав зависть у тех, кто провел эти дни впустую.

Стоимость билетов: полный – 100 рублей, льготный (школьники, студенты, пенсионеры) – 50 рублей. 10+