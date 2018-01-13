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Сельскохозяйственные ярмарки пройдут на четырёх торговых точках Саратова

Новости
Сельскохозяйственные ярмарки пройдут на четырёх торговых точках Саратова

Завтра в Саратове ярмарки выходного дня пройдут на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный, в Заводском районе на 2-х торговых площадках: на пересечении улиц Пензенской и Томской и на торговой площадке рынка «Комсомольский» в пос. Комсомольский.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будет предложено к реализации мясо в ассортименте, птица домашняя, молоко и молочные продукты, плодоовощная продукция, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.

Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.