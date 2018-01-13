В музее Н.Г.Чернышевского подведут итоги конкурса "Новогодняя фантазия"

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Конкурс новогодних игрушек, изготовленных собственными руками проходил с 20 ноября по 20 декабря. В нем приняли участие дети разных возрастов. Самому юному участнику - 3 года. На конкурс поступило около 300 работ из 19 общеобразовательных учебных заведений. Детские сады города, школы, гимназии, центры детского творчества, детские школы искусств, прогимназия «Кристаллик», лицеи г.Саратова и Энгельса стали активными участниками конкурса, кроме них, конкурс поддержали ЗАТО Светлый, ЗАТО Шиханы и с.Федоровка Федоровского района, с.Александров-Гай, р.п.Пушкино Советского района.Лучшие игрушки стали основой выставки «Новогодняя фантазия», которую смогут увидеть участники и гости музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского. Многие работы сделаны под руководством и при помощи взрослых. Это стало семейным досугом, любимым и взрослыми, и детьми. Новогодние игрушки изготовлены из разных материалов: бумаги, глины, стекла, пластика, ниток, ткани, фольги, дерева и даже из конфет. Это и новогодние шары гигантских размеров, и нежные колокольчики, и снеговики, и разнообразные елочные украшения, и, конечно, символ 2018 года – желтая собака.13 января в стенах музея соберутся авторы работ, педагоги, родители и друзья музея. Учащиеся и преподаватели детских школ искусств г. Саратова подарят собравшимся концерт. Создатели работ, признанных лучшими, получат дипломы и призы.Начало торжественного мероприятия в 15.00.