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В минувшие сутки в регионе произошло семь пожаров
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В минувшие сутки в регионе произошло семь пожаров

Новости
В минувшие сутки в регионе произошло семь пожаров

За сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 7 пожаров.

11 января в 18:53 на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в Ленинском районе на улице Гвардейской в пятиэтажном доме. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, горел мусор в подвале. Из дома были эвакуированы 15 жильцов. На тушение выезжали 4 единицы техники, 18 человек личного состава.

12 января в 03 ч. 48 м. на пульт «01» г. Аткарска поступил сигнал о пожаре в 2-комнатной квартире на 5-м этаже 5-этажного дома на ул. Коммунистической. Горели вещи в комнате на площади 10 кв.м. Дома на момент возникновения пожара находилась семья (двое взрослых и трое детей), все они самостоятельно покинули квартиру. С ожогом 1 степени в ЦРБ г.Аткарска была госпитализирована младшая годовалая девочка. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Обстоятельства пожара выясняются. Рассматриваются несколько возможных причин пожара – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, детская шалость с огнем (предположительно, мальчики 4 и 5 лет играли в кровати с зажигалкой).

12 января в в Саратове на улице Рахова горела двухкомнатная квартире двухэтажного дома. По предварительным данным, пожар на кухне произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации печи. В результате пожара пострадала женщина 1947 года рождения, с отравлением продуктами горения она была госпитализирована в 1-ю Городскую больницу.