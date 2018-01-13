Расследование уголовного дела по обвинению жителя Энгельса в покушении на убийство таксиста и краже имущества завершено

просмотров: 148

"По версии следствия, ночью 6 января обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поехал на такси к своему приятелю. Прибыв к его дому, расположенному в городе Энгельсе, и не желая оплачивать услуги такси, пассажир нанес водителю имевшимся при нем ножом не менее пяти ударов в шею и плечо. Благодаря тому, что потерпевший стал оказывать активное сопротивление злоумышленнику, последний не смог довести свой преступный умысел до конца и скрылся с места происшествия.Стоит отметить, что в кратчайшие сроки после совершения преступления местонахождение обвиняемого установлено сотрудниками полиции.Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.Кроме того, в марте 2017 года злоумышленник незаконно проник в жилище родственницы своей бывшей супруги, заранее похитив ключ от входной двери, откуда совершил хищение бытовой техники. Впоследствии часть похищенного имущества обнаружена по месту проживания обвиняемого и изъята.Следствием собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд, где в настоящее время рассматривается по существу", - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.