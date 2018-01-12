12 ЯНВАРЯ 2018 13:41 ПЯТНИЦА
Новости
12:35 | 12 января
Росздравнадзор проверяет информацию о некачественной модели коронарных стентов
12:00 | 12 января
Расследование уголовного дела по обвинению жителя Энгельса в покушении на убийство таксиста и краже имущества завершено
11:08 | 12 января
Рост погрузки в Саратовском регионе Приволжской магистрали по итогам 2017 года составил 23,8%
10:19 | 12 января
ПФР принимает заявления от семей на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала
09:25 | 12 января
24 района в Саратовской области получили субсидии на развитие сельских ДК
17:09 | 11 января
В прошлом году участниками проектов областного киновидеоцентра стали 17 500 человек
16:17 | 11 января
Состоялся литературный вечер "Хождение по мукам"
15:28 | 11 января
Более двух тысяч тонн молока произведено в Саратовской области с начала этого года
14:33 | 11 января
Жителей региона ожидает насыщенный киноянварь
13:39 | 11 января
В Академопере стартует проект «Звезды российской оперы на Саратовской сцене»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Рост погрузки в Саратовском регионе Приволжской магистрали по итогам 2017 года составил 23,8%

Новости
Рост погрузки в Саратовском регионе Приволжской магистрали по итогам 2017 года составил 23,8%

В 2017 году в Саратовском регионе Приволжской железной дороги погружено более 12,6 млн тонн грузов, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 23,8%. Погрузка в декабре 2017 года составила более 1,2 тыс. тонн (+11,6%).

С начала года в Саратовском регионе ПривЖД погружено:

- нефти и нефтепродуктов – 5 млн тонн (+27,7% к январю - декабрю 2016 года);

- химических и минеральных удобрений – 1,9 млн тонн (+10,8%);

- строительных грузов – 1,1 млн тонн (в 1,3 раза больше);

- цемента – 692,3 тыс. тонн (+19,9%);

- зерна – 1,3 млн тонн (в 1,6 раз больше);

- черных металлов – 756 тыс. тонн (+2,9%).

Снижение отмечается по химикатам и соде – 73,7 тыс. тонн (-18,9%).