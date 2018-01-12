Рост погрузки в Саратовском регионе Приволжской магистрали по итогам 2017 года составил 23,8%
В 2017 году в Саратовском регионе Приволжской железной дороги погружено более 12,6 млн тонн грузов, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 23,8%. Погрузка в декабре 2017 года составила более 1,2 тыс. тонн (+11,6%).
С начала года в Саратовском регионе ПривЖД погружено:
- нефти и нефтепродуктов – 5 млн тонн (+27,7% к январю - декабрю 2016 года);
- химических и минеральных удобрений – 1,9 млн тонн (+10,8%);
- строительных грузов – 1,1 млн тонн (в 1,3 раза больше);
- цемента – 692,3 тыс. тонн (+19,9%);
- зерна – 1,3 млн тонн (в 1,6 раз больше);
- черных металлов – 756 тыс. тонн (+2,9%).
Снижение отмечается по химикатам и соде – 73,7 тыс. тонн (-18,9%).