24 района в Саратовской области получили субсидии на развитие сельских ДК

просмотров: 63

Соболева Людмила Владимировна – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр творчества и досуга города Калининска»:- В начале прошлого года Губернатор В. В Радаев заявил о приоритетном направлении – дать новую жизнь Домам культуры. Калининский Центр творчества и досуга в культурной жизни района занимает главное место. Сегодня - это 25 клубных формирований, из них 11 носят почётное звание «Народный коллектив» самодеятельного художественного творчества. Наши самодеятельные артисты востребованы. Принимают участие во всероссийских, областных конкурсах и фестивалях, где становятся обладателями гран-при, лауреатами и дипломантами различных степеней. Участие в реализации проекта «Местный дом культуры» дало возможность модернизировать материально-техническую базу учреждения: приобрести современную световую и звуковую аппаратуру, провести текущий ремонт здания с декоративной покраской стен, заменой деревянного пола фойе на плиточное покрытие, частичный ремонт мягкой кровли. Администрацией района было принято решение о выделении дополнительных средств из местного бюджета. Аналогичный проект «Сельский дом культуры» в рамках областной целевой программы «Развитие культуры» при поддержке Губернатора области Валерия Васильевича Радаева уже был реализован в 2013 году. В Калининском районе мы получили 5 млн. рублей, что дало возможность провести текущий ремонт в двух сельских и двух городских учреждениях культуры. В результате коренным образом изменился внешний вид Центра творчества и досуга, он стал современным и привлекательным. Дальнейшая реализация проекта «Местный дом культуры» - это ответ на запросы нашей сельской молодежи - сделать эти учреждения современными центрами культуры и отдыха.