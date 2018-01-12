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В прошлом году участниками проектов областного киновидеоцентра стали 17 500 человек

Новости


По итогам 2017 года участниками проектов областного киновидеоцентра стали 17 500 человек. Это на 13% больше, чем в 2016 году.

Киносеансы были организованы как на основной площадке – в кинозале «На Рижской», так и на закрытых площадках муниципальных районов области – в залах городских и районных Домов культуры.

Всего за 2017 год было проведено 65 выездных кинопоказов. Особое внимание при этом уделялось организации показа киноновинок в тех городах и муниципальных районах, где отсутствуют собственные киноустановки (Базарно-Карабулакский, Балаковский, Духовницкий, Ершовский, Краснопартизанский, Марксовский, Ртищевский, Саратовский, Энгельсский).

Показы были ориентированы, в первую очередь, на детей и семейную зрительскую аудиторию.

В течение года демонстрировались такие новые отечественные киноленты, как «Завтрак у папы», «Ледокол», «Время первых», «Опасные каникулы», «Семицветик», «Жили-были мы», «Три Богатыря и Морской царь» и др.