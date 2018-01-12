Состоялся литературный вечер "Хождение по мукам"

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Автор и ведущий программы Леонид Исаевич Шугом рассказал о жизни и творчестве А.Н. Толстого, чьи детские годы прошли в степях Заволжья. Впоследствии он напишет немало произведений об оскудении дворянства. Среди них рассказы «Архип», «Овражки», «Мишука Налымов», роман «Хромой барин».Первая мировая война сделала Алексея Толстого военным корреспондентом: он писал фронтовые очерки для газеты «Русские ведомости», побывал во Франции и Британии. Революционные события октября 1917 года Алексей Толстой принял настороженно. Летом 1918 года он перевез семью в Одессу, спасаясь от большевиков. Из Одессы семейство Толстых эмигрировало в Константинополь, затем в Париж. На работоспособности писателя переезд не отразился: Алексей Толстой по-прежнему трудился, не разгибая спины. Во Франции родилась первая часть трилогии «Хождение по мукам».Толстой понимал, что настоящий его читатель живет в России. В 1923 году он вернулся на родину. Начался самый продуктивный период его творчества, когда была закончена трилогия «Хождение по мукам».В программе литературного вечера показаны фрагменты документальных фильмов о жизни писателя.