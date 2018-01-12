Более двух тысяч тонн молока произведено в Саратовской области с начала этого года
По оперативным данным министерства сельского хозяйства области с начала года в сельхозпредприятиях произведено 2,3 тыс. тонн молока, валовой надой молока за сутки составил 294 тонны, надой молока от коровы за сутки 13,6 кг (+1,2 кг к 2017 году), у населения закуплено 310 тонн молока.
В производстве лидируют Марксовский (1168 тонн), Базарно-Карабулакский (167 тонн), Татищевский (166 тонн) и Калининский (114 тонны) муниципальные районы.
Надой молока на 1 корову за сутки выше среднеобластного показателя в сельхозпредприятиях Марксовского (24,1 кг), Саратовского (16,0 кг), Энгельсского (16,7 кг) и Калининского (15,0 кг) муниципальных районов.