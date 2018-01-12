Жителей региона ожидает насыщенный киноянварь
В январе областной киновидеоцентр организует ряд кинопоказов в Аткарске и Вольске, а также небольших селах районов.
Зрителями станут воспитанники местных детских садов, общеобразовательных школ и колледжей.
Маленьким зрителям покажут мультфильмы «Приходи на каток», «Снежная королева» и художественный фильм «Жили-были мы».
Юношеской и взрослой аудитории представят художественные фильмы «Жених» и «Горько-2».
Кинопоказы будут проходить с 10 по 29 января.