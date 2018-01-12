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В Академопере стартует проект «Звезды российской оперы на Саратовской сцене»

Новости / Культура


В Саратовском академическом театре оперы и балета стартует проект «Звезды российской оперы на Саратовской сцене».

Основной целью проекта является знакомство широкой саратовской публики с исполнительским мастерством солистов ведущих театров России.

В проекте примут участие четыре репертуарных спектакля. Откроет проект 28 января одна из наиболее известных опер Джузеппе Верди «Риголетто». Главные партии в спектакле исполнят: солистка Московского театра «Новая опера» им. Е. Колобова, приглашенная солистка Государственного Большого театра России лауреат Международных конкурсов Ирина Боженко (Джильда) и солист Михайловского театра (Санкт-Петербург) лауреат Международных конкурсов Дамир Закиров (Герцог).

18 февраля саратовского зрителя ждет «Травиата» Джузеппе Верди. К участию в проекте на данный спектакль приглашены солистка Московского театра «Новая опера», лауреат Международных конкурсов Галина Королева (Виолетта Валери ) и солист Московского театра «Новая опера», лауреат Международных конкурсов Андрей Бреус (Жорж Жермон).

11 марта пройдет показ оперы «Бал-маскарад» Дж. Верди и завершится проект 24 марта оперой Дж. Пуччини «Тоска».