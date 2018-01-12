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При пожаре в Балакове погиб мужчина

Новости / ЧП


По данному факту проводится доследственная проверка.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 10 января в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании, произошедшем в квартире девятиэтажного дома в Балакове. После тушения огня в жилом
помещении обнаружено тело 67-летнего хозяина жилища.

Следствие не исключает, что возгорание могло произойти вследствие неосторожного обращения с огнем при курении. В момент трагедии мужчина находился в квартире один. Его супруга, вернувшись вечером домой, увидела сильное
задымление и обратилась в экстренные службы, сотрудники которых обнаружили мужчину без признаков жизни.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.