При пожаре в Балакове погиб мужчина
По данному факту проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 10 января в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании, произошедшем в квартире девятиэтажного дома в Балакове. После тушения огня в жилом
помещении обнаружено тело 67-летнего хозяина жилища.
Следствие не исключает, что возгорание могло произойти вследствие неосторожного обращения с огнем при курении. В момент трагедии мужчина находился в квартире один. Его супруга, вернувшись вечером домой, увидела сильное
задымление и обратилась в экстренные службы, сотрудники которых обнаружили мужчину без признаков жизни.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.