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Саратовские кавээнщики получили повышенный рейтинг на фестивале в Сочи

Новости



Команда "HD" получила путевку во второй тур.

По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, с 4 по 17 января в Сочи проходит 29-й Международный фестиваль КВН. На «КиВиН-2018» заявились более 600 команд, которые продолжают бороться за места в официальных лигах Клуба веселых и находчивых. Команды, прежде не игравшие ни в одной из лиг, получили для своей презентации жюри лишь три минуты.

По итогам первого тура сочинского фестиваля, где было отсмотрено компетентным жюри 442 команды, Саратовская команда КВН "Аграрный" взяла рейтинг, команды КВН "Чилли-Вилли", "Production" и "Тётя" стали обладателями повышенного рейтинга. Долгожданную путевку во второй тур фестиваля получила сборная ВУЗов Саратова "HD".