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Подведены итоги проведения праздничных мероприятий в Саратове

Новости


Всего в них приняло участие более 300 тыс. человек.

По информации пресс-службы городской администрации, в период с 20 декабря по 8 января было организовано более 160 массовых мероприятий для всех категорий населения, на которых побывало свыше 64 тыс. человек. На территории районов города проведено более 1,5 тыс. мероприятий с общим охватом более 300 тысяч человек.

Наиболее яркими и массовыми стали костюмированное шествие «Город новогодних снеговиков» и церемония открытия главной новогодней Елки города Саратова на Театральной площади, праздничная программа «С Новым годом, Саратов!» на Театральной площади в новогоднюю ночь, праздничное мероприятие «Рождество Христово» и другие.