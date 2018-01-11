В области продолжится реализация крупных экологических проектов

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О планах на 2018 год сообщает министерство природных ресурсов и экологии области.В частности, в ведомстве отметили, что в текущем году в области планируется увеличить площадь по искусственному лесовосстановлению на 100 га – будет создано 1200 га лесных культур. А для увеличения площади будущих лесов в областных лесопитомниках вырастят около 6 миллионов сеянцев. В целях решения вопроса лесовосстановления в засушливых зонах области будет продолжен эксперимент по использованию инновационного гидрогеля. В дополнение к трем заложенным в 2017 году экспериментальным участкам в текущем году лесниками будут созданы еще 5 – в Аткарском, Вольском и Лысогорском районах.В населенных пунктах Саратовской области в 2018 году приступят к реализации Стратегии озеленения, которая была разработана по поручению губернатора Валерия Радаева.Одним из главных направлений в работе министерства природных ресурсов и экологии области останется проведение рейдовых проверок и обследований территории области, направленных на выявление нарушений и принятие исчерпывающих мер реагирования к нарушителям природоохранного законодательства, в том числе по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Данная работа традиционно будет проводиться с привлечением природоохранных структур, правоохранительных органов и общественных организаций.В рамках реализации приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» в 2018 году будут проводиться мероприятия по разработке проектно-сметной документации и экспертизе для будущей реконструкции канализационных очистных сооружений и канализационных сетей в Хвалынске, Вольске, Марксе и п. Красный текстильщик, а также строительства очистных сооружений ливневого коллектора Глебучева оврага в Саратове и реконструкции очистных сооружений ливневых коллекторов от ул. Провиантской до ул. Б.Садовая.В текущем году в Саратове появится новая особо охраняемая природная территория регионального значения «Парк «Солнечный». А на территории национального парка «Хвалынский» в целях дальнейшего развития туристского потенциала Саратовской области появится еще один новый музей – музей сурка. Проект экспозиции музея уже разработан Уральским региональным институтом музейных проектов (г.Екатеринбург).