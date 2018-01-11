11 ЯНВАРЯ 2018 01:20 ЧЕТВЕРГ
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Саратов поборется за звание самого привлекательного и узнаваемого город России

Новости



Голосование проходит на портале «Город России. Национальный выбор».

По информации пресс-службы мэрии, принять участие в онлайн опросе может каждый желающий. Интернет-пользователям предстоит выбрать один из крупных российских городов, обладающих наибольшим историческим и культурным потенциалом. Именно такой город станет национальным символом.

В рейтинге участвуют 83 города. Также на сайте читатели также могут найти информацию об интересующем их городе, рассказать о местах, в которых они побывали.

Итоги голосования подведут 30 декабря.