Саратов поборется за звание самого привлекательного и узнаваемого город России
Голосование проходит на портале «Город России. Национальный выбор».
По информации пресс-службы мэрии, принять участие в онлайн опросе может каждый желающий. Интернет-пользователям предстоит выбрать один из крупных российских городов, обладающих наибольшим историческим и культурным потенциалом. Именно такой город станет национальным символом.
В рейтинге участвуют 83 города. Также на сайте читатели также могут найти информацию об интересующем их городе, рассказать о местах, в которых они побывали.
Итоги голосования подведут 30 декабря.