Уклонист от армии предстанет перед судом
В отношении 18-летнего жителя села Александров Гай возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований освобождения от нее).
По информации СУ СКР по Саратовской области, 24 ноября решением призывной комиссии молодой человек признан годным к военной службе. В тот же день ему была вручена повестка о необходимости явиться в территориальный отдел
военного комиссариата для отправки к месту прохождения службы. Однако призывник, извещенный надлежащим образом, дважды в военный комиссариат не явился, документы, подтверждающие уважительную причину неявки, не предоставил. При этом свободное время он проводил по собственному усмотрению.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото https://icdn.lenta.ru