В Заводском районе состоится шоу «Жаркий лед»
Оно пройдет завтра, 11 января, на ледовой площадке стадиона «Волга».
Всех пришедших ждет театрализованное представление с участием творческих коллективов Городского дома культуры национального творчества.
Мероприятие проведут артисты, одетые в костюмы популярных героев мультфильмов и главных новогодних персонажей: Деда Мороза и Снегурочки.
Все желающие смогут принять участие в музыкальных и танцевальных конкурсах, спортивных играх и зимних забавах. Об этом сообщает администрация Заводского района.