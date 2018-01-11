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На парковке торгового центра задержаны два наркодиллера

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Они могут быть причастны к сбыту наркотических средств в нескольких регионах России.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками управления наркоконтроля на парковке одного из торговых центров города были задержаны двое жителей Саратова. При личном досмотре у них было изъято в общей сложности около 300 граммов наркотического средства синтетического происхождения.

Как было установлено, указанные вещества задержанные планировали сбыть посредством осуществления тайниковых закладок на территории областного центра. Кроме того, задержанные могут быть причастны к сбыту наркотических средств в составе организованной преступной группы на территории нескольких субъектов Российской Федерации.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.