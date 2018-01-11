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Средняя продолжительность жизни в регионе составила 72,3 года

Новости / Здоровье



За 5 лет она увеличилась на 2 года и достигла исторического максимума.

По информации регионального минздрава, в области отмечается устойчивая тенденция к снижению смертности населения. По предварительным данным, в 2017 году общий коэффициент смертности составил 13,6 человека на 1000 населения, что на 2,2% ниже целевого показателя (13,9‰).

Среди лиц трудоспособного возраста смертность сократилась на 4%. Относительный показатель смертности в данной возрастной группе сохраняется на уровне ниже целевого значения.

Целенаправленная работа по развитию службы родовспоможения и детства позволила снизить младенческую смертность. По оперативным данным, уровень младенческой смертности достиг исторического минимума и составил 4,9 случаев на 1000 родившихся живыми, что на 22,2% ниже аналогичного периода 2016 года (6,3 промилле).

В регионе продолжается проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику социально значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей. В 2017 году прошло более 1000 профилактических акций с охватом населения около 115 тыс. человек.