Саратовский биатлонист выиграл первую "взрослую" гонку
Никита Поршнев, только в прошлом году выступавший в юниорских турнирах, завоевал золотую медаль на четвертом этапе Кубка России среди мужчин.
Мини-турнир проходил с 3 по 9 января в Ижевске. В нем принял участие воспитанник саратовской школы биатлона, ныне выступающий за ХМАО-Югру, Никита Поршнев. Он одержал победу в спринтерской гонке.
По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, данные соревнования являются отборочными на Чемпионат Европы, который пройдет с 22 по 28 января в Риднау (Италия).