17-летняя девушка присвоила найденный в такси телефон

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По информации пресс-службы ГУ МВД области, 7 октября в Балашовский отдел полиции поступило сообщение от 25-летней жительницы села Пады. Девушка рассказала полицейским о том, что неизвестные похитили у нее сотовый телефон. Заявительница предположила, что это могло произойти в то время, когда она отдыхала в одном из ночных клубов Балашова. В тот момент она танцевала на танцполе, а ее куртка с гаджетом висела на стуле. Скорей всего кто-то воспользовался тем, что в помещении темно и незаметно украл телефон.Как выяснилось, преступление было, действительно, совершено в тот день, но при других обстоятельствах.- Оказалось, после клуба девушка села в такси и поехала к себе в село, - рассказали в полиции. - Во время поездки сотовый телефон выпал из ее куртки в салон авто. После этого в машину села новая клиентка – 17-летняя жительница Балашова. Она нашла телефон и, решив, что этот «подарок судьбы» можно оставить себе, не стала сообщать об этом в полицию. Несовершеннолетняя пользовалась находкой вплоть до вчерашнего дня – именно тогда сотрудники уголовного розыска пришли к ней, чтобы забрать телефон и вернуть законному владельцу.Фото http://dadakov.ru