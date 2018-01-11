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В 2017 году в области произведено более 35 тысяч тонн овощей закрытого грунта

Новости / АПК
В 2017 году в области произведено более 35 тысяч тонн овощей закрытого грунта


Это на 8% больше, чем в 2016 году.

По информации регионального минсельхоза, огурцов собрано 19,8 тыс. тонн, томатов – 15,3 тыс. тонн, прочих культур - более 211 тонн.

Наибольшие объемы производства овощей в зимних теплицах Саратовского, Балаковского и Татищевского районов.

На сегодня общая площадь теплиц в регионе составляет 113 га, из них зимние 90,8 га, пленочные 22 га. Это число еще увеличится, поскольку в регионе продолжается реализация трех инвестиционных проектов.

Фото http://stavropol-poisk.ru