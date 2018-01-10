Из горящей двухэтажки эвакуировали 10 человек
В результате происшествия никто не пострадал.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, вчера около шести часов вечера горел двухэтажный многоквартирный жилой дом на ул.Кутякова. Площадь пожара составила 27 кв.м. Из дома было эвакуировано 10 человек. О причинах, приведшим к возгоранию, пока неизвестно. На тушение выезжали 3 единицы техники, 11 человек личного состава.
Всего за сутки, по данным ведомства, на территории Саратовской области было ликвидировано шесть пожаров. К счастью, никто не пострадал.