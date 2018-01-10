Саратовцев просят поделиться раритетами, связанными с Китаем
В феврале 2018 года в Саратовском областном музее краеведения будет экспонироваться выставка «Волга и Янцзы - великие реки дружбы».
Как сообщает министерство культуры области, это совместный проект музеев Приволжского федерального округа и китайской провинции Хунань.
- Выставка станет более информативной и привлекательной, если жители Саратова дополнят ее своими семейными раритетами, - отметили в минкульте. - Это могут быть любые вещи 1950-60-х годов, произведенные в Китае, а также фотографии и документы, рассказывающие о разносторонних связях наших стран. Во многих саратовских семьях есть образцы изделий с китайской вышивкой, посуда, предметы декоративно-прикладного искусства, которые могли бы украсить и разнообразить выставку.