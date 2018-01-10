Стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Испытания пройдут по 23 общеобразовательным предметам.
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 9-11 классов начнется 11 января. Только в Саратове в
нем примут участие 613 школьников из 71 общеобразовательного учреждения.
Региональный этап олимпиады продлится до 22 февраля. Победители смогут принять участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, который пройдет в марте-апреле 2018 года в центральных регионах России.