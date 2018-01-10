10 ЯНВАРЯ 2018 13:16 СРЕДА
Новости
11:49 | 10 января
В 2017 году в области произведено более 35 тысяч тонн овощей закрытого грунта
10:52 | 10 января
Из горящей двухэтажки эвакуировали 10 человек
09:59 | 10 января
Саратовцев просят поделиться раритетами, связанными с Китаем
09:05 | 10 января
Стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников
18:00 | 09 января
В Ленинском районе возобновляется подача холодной воды
17:07 | 09 января
Открывает выставка «Есть женщины в русских селеньях»
16:13 | 09 января
На зимний период в Саратове в разы увеличат штат дворников
15:10 | 09 января
Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в причинении смерти сожительнице
14:19 | 09 января
В январе продолжится реализация проекта «Семейные киночетверги»
13:24 | 09 января
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Стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников

Новости


Испытания пройдут по 23 общеобразовательным предметам.

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 9-11 классов начнется 11 января. Только в Саратове в
нем примут участие 613 школьников из 71 общеобразовательного учреждения.

Региональный этап олимпиады продлится до 22 февраля. Победители смогут принять участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, который пройдет в марте-апреле 2018 года в центральных регионах России.