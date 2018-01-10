В Ленинском районе возобновляется подача холодной воды
МУПП «Саратовводоканал» закончил работы на магистральном водоводе в Ленинском районе Саратова и возобновил подачу холодной воды на энергообъекты, попавшие в зону отключения, - сообщает пресс-служба предприятия.
Энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» приступили к восстановлению горячего водоснабжения от котельных по ул. Крылова, 1, 3-й Московский проезд, 12, п. Жасминный, п. Дачный, 5-я Дачная, Бережная, 4, 9-я Дачная, Буровая, 24, Гвардейская, 1, Гвардейская, 35, а также от ЦТП №3 и №4. Горячая вода у жителей появится в течение нескольких часов. Точные сроки ее появления зависят от протяженности тепловых сетей и их диаметра в каждом конкретном случае. При возобновлении горячего водоснабжения специалисты энергокомпании проведут регулировку оборудования в котельных и режима горячего водоснабжения на тепловых сетях.
В случае, если подача энергоресурса не будет возобновлена, потребителям необходимо обратиться в обслуживающую их дом управляющую организацию.
Напомним, что горячее водоснабжение было ограничено 8 января в связи с работами МУПП «Саратовводоканал» на сетях холодного водоснабжения.