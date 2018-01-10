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Открывает выставка «Есть женщины в русских селеньях»

Новости / Культура
Открывает выставка «Есть женщины в русских селеньях»


12 января в музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского, в галерее Заслуженного художника России Василия Осиповича Фомичева состоится открытие выставки женских портретов В.О.Фомичева из фонда музея, приуроченная к 95-летию Марии Петровны Фомичевой, жены художника.

По информации организаторов, в экспозиции, которая будет работать до конца марта, будут представлены портреты женщин различных возрастов и профессий: рабочих, колхозниц, учителей, врачей, художниц и так далее. Василий Осипович был разборчив и строг в работе над портретом, писал в основном с натуры и чаще хорошо знакомых или примечательных людей. В числе его работ - «Бригадир», «Девушка в голубой косынке», «Студентка Люда Миронова», «Нина Гладкова - художник». В них угадывается не только сходство, но и характер, настроение, профессия портретируемого.

Особый раздел выставки представляют эскизы и наброски В.О. Фомичева женщин за определенными занятиями: «Читающая», «Прачка», «Женщина в очках», «У колодца». Изображение их гораздо свободнее, детали отсутствуют, объемы формируются за счет полутонов, наилучшим образом передающих их профессиональную принадлежность, занятость и увлеченность. В целом все представленные работы создают многоликий и великий образ женщины ХХ столетия в России.

12 января в стенах галереи прозвучат воспоминания родственников В.О.Фомичева, художников и почитателей его таланта.

Начало мероприятия - в 16.00.

Фото http://photos.wikimapia.org