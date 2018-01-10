На зимний период в Саратове в разы увеличат штат дворников

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По информации пресс-службы мэрии, работы по благоустройству проводятся в областном центре на регулярной основе. В частности, сегодня днем уборку города от снега и наледи осуществляют 145 сотрудников МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города», а также 159 единиц спецтехники. За прошедшие сутки было вывезено 288 кубометров снега и наледи, использовано 726 т песко-соляной смеси и 71 т реагентов.Специалисты отдела муниципального жилищного контроля комитета по жилищно-коммунальному хозяйству проводят рейды по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований жилищного законодательства организациями, обслуживающими многоквартирные дома. Всего с 24 ноября по 8 января муниципальные инспекторы проверили 543 дворовые территории. Выявлено 259 нарушений, из них 234 устранены.В пресс-службе подчеркнули, что, несмотря на все принимаемые меры, во время неблагоприятных погодных явлений имеющихся ресурсов недостаточно для быстрой и качественной уборки города. В связи с этим сегодня на оперативном совещании глава Саратова Михаил Исаев дал поручение пересмотреть параметры финансирования муниципальных учреждений, занимающихся уборкой города, и в разы увеличить штат дворников. Таким образом, на благоустройство города, своевременную очистку дворов, дорог и тротуаров в зимний период будет направлено больше сил и средств.Фото http://nversia.ru