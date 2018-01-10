Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в причинении смерти сожительнице
По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело.
Преступление было совершено 30 декабря в Энгельсском районе. По информации СУ СКР по Саратовской области, в утреннее время между 34-летним обвиняемым и его 41-летней сожительнице произошел конфликт на почве ревности мужчины. В ходе ссоры он нанес женщине множественные удары кулаками и ногами в голову и туловище, после чего покинул жилище. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.
В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщается, что задержанный уже дал признательные показания.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото https://goroday.ru