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Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в причинении смерти сожительнице

Новости / ЧП
Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в причинении смерти сожительнице


По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело.

Преступление было совершено 30 декабря в Энгельсском районе. По информации СУ СКР по Саратовской области, в утреннее время между 34-летним обвиняемым и его 41-летней сожительнице произошел конфликт на почве ревности мужчины. В ходе ссоры он нанес женщине множественные удары кулаками и ногами в голову и туловище, после чего покинул жилище. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщается, что задержанный уже дал признательные показания.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото https://goroday.ru