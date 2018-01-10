В январе продолжится реализация проекта «Семейные киночетверги»
Зрителей кинозала «На Рижской» ждут три свежие киноленты.
По информации областного методического киновидеоцентра, 11 января маленьких зрителей и их родителей приглашают посмотреть х/ф «Мой любимый динозавр». Это приключенческая история дружбы обычного мальчика и необычного существа – динозавра, который появился на свет в результате неудачного биологического эксперимента.
18 января состоится сеанс х/ф «Эспен в королевстве троллей» (6+) - не менее захватывающая сказочная история о том, как отважный Эспен отправляется в увлекательное и опасное приключение, чтобы разыскать принцессу – дочь богатого короля, которую похитили тролли.
25 января кинолюбителя покажут фильм «Собачий рай» о нежной дружбе девочки Тани и мальчика Мити, которые делают все возможное, чтобы создать самый настоящий «собачий рай» для любимого пса Гектора.
Фото http://www.proza.ru