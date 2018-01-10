В новогодние праздники произошло 53 пожара и одно ЧП на воде
Пять человек погибли.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, с 1 по 8 января на территории Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 53 пожара (в аналогичный период прошлого года - 50). В огне пострадали четыре человека, погибли четыре. Спасено 28 человек, эвакуировано - 47, материальный ущерб составил – 26 млн 655 тыс. рублей.
Одна из трагедий произошла 7 января в поселке Приволжское Ровенского района. Горела летняя кухня на площади 20 кв.м. В результате пожара погибла женщина 1947 года рождения.
На водоемах области, по данным ГИМС, произошло одно происшествие. 4 января в Энгельсском районе на траверсе с. Чардым рыбак 1939 года рождения пренебрег мерами личной безопасности, приблизился к полынье и провалился под лед. Тело мужчины извлекли водолазы Областной службы спасения.