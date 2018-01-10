28-летний балаковец погиб при падении с моста
Проводится доследственная проверка.
Трагедия произошла вчера на территории Балашовского района на участке автодороги, расположенной вблизи
моста. По информации СУ СКР по Саратовской области, мужчина вместе со своими коллегами ехал из Балакова в другой регион на автобусе от организации для проведения работ. В он почувствовал недомогание, покинул остановившийся автобус и вышел вместе с товарищем на улицу.
- Предположительно ввиду нахождения в состоянии алкогольного опьянения в какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал с моста на проходящий под ним участок автодороги, ведущей в город Балашов, - пояснили в ведомстве. - От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. Его товарищ предпринял попытку спуститься к нему, однако во время спуска тоже упал, получив травму ноги.
В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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