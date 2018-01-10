28-летний балаковец погиб при падении с моста

просмотров: 118

Трагедия произошла вчера на территории Балашовского района на участке автодороги, расположенной вблизимоста. По информации СУ СКР по Саратовской области, мужчина вместе со своими коллегами ехал из Балакова в другой регион на автобусе от организации для проведения работ. В он почувствовал недомогание, покинул остановившийся автобус и вышел вместе с товарищем на улицу.- Предположительно ввиду нахождения в состоянии алкогольного опьянения в какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал с моста на проходящий под ним участок автодороги, ведущей в город Балашов, - пояснили в ведомстве. - От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. Его товарищ предпринял попытку спуститься к нему, однако во время спуска тоже упал, получив травму ноги.В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото http://leninogorsk-rt.ru