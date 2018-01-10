В предновогодние дни проведено более 600 рейдов против незаконной вырубки хвойных
На территории Саратовской области весь декабрь действовал режим усиленной охраны хвойных насаждений, в особенности молодняков.
В этот период государственные лесные инспекторы министерства природных ресурсов и экологии и лесной охраны лесничеств инспектировали возможные места незаконных рубок. Рейды патрулирования проводились с привлечением сотрудников полиции. Кроме того, на всех основных дорогах действовали 14 стационарных постов и 16 групп, которыми совместно с сотрудниками ГИБДД проводились проверки автотранспорта, перевозящего новогоднюю лесопродукцию, и наличия документов на ее перевозку.
Всего за истекший период было проведено 622 рейда патрулирования лесных участков в целях охраны хвойных насаждений от незаконных рубок. В 198 инспекциях приняли участие сотрудники полиции.
Также сотрудниками министерства и лесничеств в районах области проводилась профилактическая и разъяснительная работа среди населения. Граждан предупреждали о недопустимости незаконной и бесконтрольной рубки хвойных насаждений, а также об ответственности, предусмотренной за нарушение лесного законодательства.
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