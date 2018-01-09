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Более 800 полицейских обеспечивали безопасность во время Рождественских праздников

Новости
Более 800 полицейских обеспечивали безопасность во время Рождественских праздников


В ночь с 6 на 7 января в 183 православных церквях и храмах проведены праздничные богослужения, посвященные Рождеству Христову, в которых приняло участие более 17 тысяч человек.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, всего в обеспечении безопасности при проведении мероприятий в рождественскую ночь было задействовано около тысячи человек, в том числе сотрудников полиции - 833.

Совместно с полицейскими охрану общественного порядка осуществляли 40 представителей Саратовского отдела Волжского войскового казачьего общества - 40 и более 80 работников добровольных народных дружин.

В период проведения мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.