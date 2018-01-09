Саратовцев приглашают встретить Старый новый год по-немецки

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По информации организаторов, во время концерта прозвучит органная классика Баха, Видора, Франка, Дюруфле и Вьерна. Она продолжится пением при свечах трех популярных «Аве Марий» Сен-Санса, Шумана и Смирнова Концертным детским хором Губернского театра хоровой музыки, а также популярных рождественских католических песен Ольгой Алакиной.В тот же день днем в Большом зале консерватории состоится 45-й благотворительный концерт проекта ДШИ № 8 «Орган – в подарок детям» для воспитанников детских домов и интернатов области. В ансамбле с профессором Бевигом, Ольгой Алакиной и детским хором в театрализованной новогодней постановке кандидата искусствоведения Олега Белоцерковского выступят лучшие саратовские вокальные, фортепианные и хореографические коллективы из городских школ искусств №№ 5, 6, 8, 11, Дворца культуры «Звезда» и Дворца творчества детей и молодежи, студенты театрального института СГК им. Л.В. Собинова. Возраст участников концерта – от 5 до 55 лет. Откроет концерт квартет юных пианисток из ДШИ № 6 в возрасте 5 лет, исполняющих в восемь рук на двух роялях с органом Фантазию на новогодние песни «Jingle Bells».