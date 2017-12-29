29 декабря 2017 00:00 ПЯТНИЦА
Новости
19:11 | 29 декабря
Владимир Попов представляет новаторское видение будущего автобизнеса
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12:38 | 29 декабря
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Владимир Попов представляет новаторское видение будущего автобизнеса

Новости


Владимир Попов, президент ГК FAVORIT MOTORS, представляет свою новую книгу «Автобизнес новой реальности». В ней он излагает свой взгляд на будущее автобизнеса в России и во всем мире. Первое, что предлагает автор – пересмотреть установившиеся принципы взаимоотношений на автомобильном рынке и начать строить бизнес на принципах сообщества.

По мнению Владимира Попова, успеха добьются компании, которые инвестируют в развитие Интернета вещей автомобильной отрасли: начнут активно развиваться автопилот, каршеринг, юберизация. Среди игроков бизнеса на авторынке появятся Samsung, Google, Tesla, Sony, Аpple. Например, Samsung, интенсивно действуя в сфере Интернета вещей, приобрел 20% в совместном предприятии Renault, где выпускаются онлайн-продукты для автомобилей. Серьезным конкурентом Tesla уже к 2025 году станет Volkswagen Group – идет активная работа по созданию собственной линейки электрокаров.

В книге «Автобизнес новой реальности» Владимир Попов пишет, что FAVORIT MOTORS делает ставку на открытые онлайн-системы, которые изменят авторынок. Для автовладельцев единая онлайн-система образует экономящую время и деньги клиента экосистему. FAVORIT MOTORS создала систему с полностью автоматизированным циклом, начиная с момента приобретения автомобиля и обслуживания до продажи авто. В какую сторону будет меняться авторынок? Свое видение этого вопроса Владимир Попов изложил в книге.