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Саратовцы приглашаются на "Ледовую битву"

Новости
Саратовцы приглашаются на "Ледовую битву"

В четверг, 04 января 2018 года, на хоккейной площадке, расположенной по ул. Шелковичная, 168 состоится культурно-спортивный праздник «Ледовая битва». Мероприятие является традиционным и проводится уже седьмой год.

В этом году среди участников «Ледовой битвы» более 20 бывших и действующих игроков различных команд. На лед выйдут: Иван Хомутов - экс-игрок НХЛ, игравший за «Локомотив» (Ярославль) Дмитрий Подовинников, бывший игрок «Торпедо» (Нижний Новгород) Константин Авдеев, президент ХК «Легион» (Саратов) Андрей Зубатов, хоккеисты, выступавшие за «Кристалл» (Саратов) и другие.

После товарищеского матча состоится мастер-класс для ребят с конкурсами, заданиями и подарками. Он пройдет с участием юных воспитанников хоккейной школы «Кристалл». Самые активные ребята получат призы - спортивный инвентарь.

«Ледовая битва» завершится автограф- и фотосессией.

Мероприятие состоится при благоприятных погодных условиях.

Начало в 12.00.