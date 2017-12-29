Саратовцы приглашаются на "Ледовую битву"
В четверг, 04 января 2018 года, на хоккейной площадке, расположенной по ул. Шелковичная, 168 состоится культурно-спортивный праздник «Ледовая битва». Мероприятие является традиционным и проводится уже седьмой год.
В этом году среди участников «Ледовой битвы» более 20 бывших и действующих игроков различных команд. На лед выйдут: Иван Хомутов - экс-игрок НХЛ, игравший за «Локомотив» (Ярославль) Дмитрий Подовинников, бывший игрок «Торпедо» (Нижний Новгород) Константин Авдеев, президент ХК «Легион» (Саратов) Андрей Зубатов, хоккеисты, выступавшие за «Кристалл» (Саратов) и другие.
После товарищеского матча состоится мастер-класс для ребят с конкурсами, заданиями и подарками. Он пройдет с участием юных воспитанников хоккейной школы «Кристалл». Самые активные ребята получат призы - спортивный инвентарь.
«Ледовая битва» завершится автограф- и фотосессией.
Мероприятие состоится при благоприятных погодных условиях.
Начало в 12.00.