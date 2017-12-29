Победители конкурса юных талантов «Новые имена губернии» побывали на главной новогодней елке России

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Путевками на главную елку страны в ноябре 2017 года наградил ребят Губернатор области Валерий Радаев на гала-концерте победителей конкурса юных талантов «Новые имена губернии», впервые прошедшего в этом году под личным патронатом главы региона. Талантливые исполнители, несмотря на свой юный возраст, не раз побеждали на различных всероссийских и международных конкурсах, а по итогам 2017 года они стали не только лауреатами конкурса «Новые имена губернии», но и обладателями именной стипендии Губернатора.Из Москвы ребята вернулись с яркими впечатлениями о новогоднем празднике и новых друзьях, с которыми они познакомились. Столичные организаторы елки подготовили обширную культурную программу: посещение Измайловского Кремля, звонницы, сувенирных магазинов и, конечно же, праздничного концерта с участием юных артистов из разных уголков России.