Эскизом новогодней поздравительной открытки Саратовской области стала работа Лилии Христофоровой из Балашова
Среди работ победителей конкурса художественного творчества «Новогодняя открытка», проведенного в декабре Региональным центром поддержки одаренных детей», Губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев выбрал работу «С Новым годом!» учащейся Детской школы искусств №2 Христафоровой Лилии (12 лет, преподаватель – О.В.Назарова), которая и стала эскизом новогодней поздравительной открытки.
Картина юной художницы пронизана духом новогоднего праздника, ожиданием волшебства, движения и музыки. Лиля смогла передать зрителю – как стремительно мчатся в гости к саратовцам на волшебных санях Дедушка Мороз и Снегурочка с новогодними подарками для всех жителей области.
Помимо диплома победителя конкурса Лилия получила подарок от Губернатора и приглашение на главную Новогоднюю Ёлку области. На память юной художнице вручили и саму поздравительную открытку, с ее работой.