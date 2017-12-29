ПривЖД напоминает водителям о необходимости соблюдения правил пересечения железнодорожных переездов

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Напомним, что с начала текущего года на территории ПривЖД произошло 10 дорожно-транспортных происшествий (в 2016 году – 7 ДТП), в которых 3 человека погибли. Основная причина всех ДТП – грубое нарушение водителями автотранспортных средств правил движения.Так, 23 декабря 2017 года, на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника перегона Липовский – Тарханы в Саратовском регионе водитель легкового автомобиля, при запрещающих показаниях исправно действующей сигнализации, выехал на путь перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля погибли, водитель и еще один пассажир получили повреждения различной степени тяжести.Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на Приволжской магистрали проводится мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами.В текущем году был проведен капитальный ремонт на железнодорожном переезде на 170 км перегона Сенная – Казаковка, на 841 км перегона Трофимовский-1 – Жасминная, 28 км перегона Сарепта – Чапурники. Здесь были заменены устройства заграждения (УЗП), направляющие столбики, проведено асфальтирование автомобильных подходов.Кроме того, на ПривЖД большое внимание уделяется информационно-разъяснительной работе. В 2017 году с 2 тыс. водителей железнодорожники провели профилактические беседы, было распространено около 20 тыс. памяток о правилах проезда через ж/д переезды.