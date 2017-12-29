ТМ «Alleanza doors»: 2017 год стал одним из самых эффективных

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Специалисты компании реализовали в 2017 году целый комплекс мероприятий, в число которых входили новые программы внутрифирменного обучения для сотрудников, работа по расширению и совершенствованию модельного ряда межкомнатных дверей, поиск новых партнеров в России и за рубежом, заключение новых контрактов, продвижение продукции на отраслевых выставках различного уровня.В текущем году продукция ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» под торговой маркой «Alleanza doors» появилась на рынках Молдовы, США и Ливана, открыты официальные представительства в Рязани, Курске и Перми, подписан контракт с дилером из Крыма. Компания также открыла фирменный региональный центр продаж «Alleanza doors» в Московском регионе, что в значительной степени повлияло на рост продаж. Для «Alleanza doors» и партнеров 2017 год стал насыщенным на события, продуктивным и успешным.