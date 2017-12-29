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При пожаре в Балакове погибла пенсионерка

Новости / ЧП
При пожаре в Балакове погибла пенсионерка


По данному факту проводится доследственная проверка.

По информации СУ СКР по Саратовской области, сегодня рано утром местные жители заметили задымление в одной из комнат в доме на проспекте Героев и обратились в экстренные службы. При этом соседу удалось переместить из помещения хозяйку жилища, однако она скончалась на месте. Предположительно, возгорание могло
произойти вследствие неосторожного обращения с огнем при курении.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Фото http://48.mchs.gov.ru