При пожаре в Балакове погибла пенсионерка
По данному факту проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, сегодня рано утром местные жители заметили задымление в одной из комнат в доме на проспекте Героев и обратились в экстренные службы. При этом соседу удалось переместить из помещения хозяйку жилища, однако она скончалась на месте. Предположительно, возгорание могло
произойти вследствие неосторожного обращения с огнем при курении.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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