Жителей областного центра приглашают на предновогодние ярмарки
В предстоящую субботу, 30 декабря, торговля развернется на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный, а также в Заводском районе на двух торговых площадках: на пересечении улиц Пензенской и Томской и на торговой площадке рынка «Комсомольский» в пос. Комсомольский.
По информации регионального минсельхоза, горожанам будут предложены мясо в ассортименте, птица домашняя, молоко и молочные продукты, плодоовощная продукция, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.
На рынке в пос. Юбилейный покупатели смогут приобрести новогодние елки из Базарно-Карабулакского, Балтайского и Вольского районов по рекомендованным ценам.
Также на сельхозрынке будет организована реализация говядины «мраморное мясо» сельскохозяйственными производителями Александрово-Гайского района. Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.
В соответствии с постановлением администрации Саратова, сельскохозяйственная ярмарка «выходного дня» на Театральной площади в этом году завершила свою работу в связи с проведением новогодних праздников.
По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.
Фото http://kvu.su