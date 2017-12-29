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Жителей областного центра приглашают на предновогодние ярмарки

Новости
Жителей областного центра приглашают на предновогодние ярмарки


В предстоящую субботу, 30 декабря, торговля развернется на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный, а также в Заводском районе на двух торговых площадках: на пересечении улиц Пензенской и Томской и на торговой площадке рынка «Комсомольский» в пос. Комсомольский.

По информации регионального минсельхоза, горожанам будут предложены мясо в ассортименте, птица домашняя, молоко и молочные продукты, плодоовощная продукция, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.

На рынке в пос. Юбилейный покупатели смогут приобрести новогодние елки из Базарно-Карабулакского, Балтайского и Вольского районов по рекомендованным ценам.

Также на сельхозрынке будет организована реализация говядины «мраморное мясо» сельскохозяйственными производителями Александрово-Гайского района. Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.

В соответствии с постановлением администрации Саратова, сельскохозяйственная ярмарка «выходного дня» на Театральной площади в этом году завершила свою работу в связи с проведением новогодних праздников.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.

Фото http://kvu.su