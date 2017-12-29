Разоблачена банда, специализировавшаяся на кражах крупного рогатого скота

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, ранее судимые преступники орудовали на территории Новоузенского района. Они разработали и воплотили в жизнь практически идеальную схему хищения скота с полевых станов.- Отчасти работа злоумышленников могла напоминать методы угона дорогих иномарок, - рассказали в пресс-службе. - Ключевыми критериями успеха были тщательная подготовка, строгое распределение функций и обязанностей каждого участника, разработка безопасных маршрутов объезда и доставки в Саратов похищенного.Кражи совершались в основном в ночное время. Как правило, потерпевшие - владельцы больших поголовий - оставляли свой скот на пастбищах фактически без присмотра. Это было на руку злоумышленникам. Они подгоняли к условленному месту специальные фургоны или прицепы для транспортировки животных. К месту выпаса скота отправлялся один или два автомобиля, которые светом фар ориентировали остальных участников группы, передвигавшихся по местности на конях. В дальнейшем похищенная живность перевозилась в Саратов и сбывалась перекупщикам.В какой-то момент один из подозрительных фургонов с животными был остановлен на трассе инспекторами ДПС. Документов на перевозимый скот у водителя не оказалось. Объяснения причин нарушения поначалу были логичными, но уже в отделе полиции в беседе с сотрудниками уголовного розыска мужчина окончательно запутался в собственных показаниях.В дальнейшем сотрудники полиции смогли установить и задержать других участников преступной группы. По данным полиции, задержанные могут быть причастны к кражам 50 голов скота, совершенным в течение года. Ущерб от их действий по самым скромным подсчетам превышает 2 млн рублей.По выявленным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных, а также лица, которые могут быть причастны к совершению указанных преступлений.Фото http://tolyatti-news.net