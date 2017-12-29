29 декабря 2017 23:59 ПЯТНИЦА
Новости
19:11 | 29 декабря
Владимир Попов представляет новаторское видение будущего автобизнеса
18:00 | 29 декабря
Саратовцы приглашаются на "Ледовую битву"
17:30 | 29 декабря
Победители конкурса юных талантов «Новые имена губернии» побывали на главной новогодней елке России
16:53 | 29 декабря
Эскизом новогодней поздравительной открытки Саратовской области стала работа Лилии Христофоровой из Балашова
16:03 | 29 декабря
ПривЖД напоминает водителям о необходимости соблюдения правил пересечения железнодорожных переездов
15:10 | 29 декабря
ТМ «Alleanza doors»: 2017 год стал одним из самых эффективных
14:19 | 29 декабря
При пожаре в Балакове погибла пенсионерка
13:25 | 29 декабря
Жителей областного центра приглашают на предновогодние ярмарки
12:38 | 29 декабря
Разоблачена банда, специализировавшаяся на кражах крупного рогатого скота
11:43 | 29 декабря
В новогоднюю ночь в Саратове будет работать около 100 единиц общественного транспорта
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В новогоднюю ночь в Саратове будет работать около 100 единиц общественного транспорта

Новости
В новогоднюю ночь в Саратове будет работать около 100 единиц общественного транспорта


На маршрут выйдут как автобусы, так и трамваи и троллейбусы.

По информации городского комитета дорожного хозяйства, пассажиры могут перемещаться по городу на автобусных маршрутах №2Д, 3, 6, 8А, 9, 11, 33, 42, 53, 55, 57, 58, 64Д, 73, 85, 90, 93, 94, 95, 97, 99, 105. Всего по ним будут ходить 80 единиц подвижного состава.

Кроме того, в новогоднюю ночь будут функционировать трамвайные маршруты № 3, 7, 8, 9, 10 и 11, троллейбусы № 1, 3, 5, 10, 15 и 16.

Также в связи с проведением в Новогоднюю ночь театрализованного представления на Театральной площади было принято решение ограничить остановку, стоянку и движение автотранспорта с 19.00 31 декабря до 04.00 1 января по ул. Киселева на участке дороги от ул. Вольской до ул. М. Горького, по ул. Московской (от ул. Вольской до ул. Соборной), по ул. М. Горького (от ул. Большой Казачьей до ул. Челюскинцев), по ул. Большой Казачьей (от ул. М.Горького до ул. Радищева), по ул. Радищева (от ул. Волжской до ул. Челюскинцев), по ул. Первомайской (от ул. Соборной до ул. Радищева).

Фото http://www.bloha.info