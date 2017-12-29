В новогоднюю ночь в Саратове будет работать около 100 единиц общественного транспорта

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По информации городского комитета дорожного хозяйства, пассажиры могут перемещаться по городу на автобусных маршрутах №2Д, 3, 6, 8А, 9, 11, 33, 42, 53, 55, 57, 58, 64Д, 73, 85, 90, 93, 94, 95, 97, 99, 105. Всего по ним будут ходить 80 единиц подвижного состава.Кроме того, в новогоднюю ночь будут функционировать трамвайные маршруты № 3, 7, 8, 9, 10 и 11, троллейбусы № 1, 3, 5, 10, 15 и 16.Также в связи с проведением в Новогоднюю ночь театрализованного представления на Театральной площади было принято решение ограничить остановку, стоянку и движение автотранспорта с 19.00 31 декабря до 04.00 1 января по ул. Киселева на участке дороги от ул. Вольской до ул. М. Горького, по ул. Московской (от ул. Вольской до ул. Соборной), по ул. М. Горького (от ул. Большой Казачьей до ул. Челюскинцев), по ул. Большой Казачьей (от ул. М.Горького до ул. Радищева), по ул. Радищева (от ул. Волжской до ул. Челюскинцев), по ул. Первомайской (от ул. Соборной до ул. Радищева).Фото http://www.bloha.info