В списке лауреатов Премии Рунета оказался проект Выберу.ру

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Эта церемония проводилась уже в 14-й раз (первая прошла в 2004 году). На сей раз были вручены награды в шести основных номинациях: «Технологии и инновации», «Экономика, бизнес и инвестиции», «Культура, СМИ и массовые коммуникации», «Государство и общество», «Здоровье и досуг» и «Наука и образование» и двух специальных номинациях.Победу в номинации «Экономика, бизнес и инвестиции» праздновал разработанный DD Planet (http://www.ddplanet.ru/) проект Выберу.ру. Этот финансовый супермаркет предоставляет возможность по выбору и сравнению финансовых продуктов: от вкладов до страховых программ.По следам церемонии разработчики сайта Выберу.ру рассказали, что они польщены таким признанием своих заслуг, и это станет для них стимулом для дальнейшего развития. В наступающем году они намерены, в частности, добиться увеличения аудитории портала Выберу.ру в два с половиной раза. В число других задач входят: совершенствование и улучшение текущих сервисов, запуск новых опций, расширение продуктовой линейки.Стоит добавить, что проект Выберу.ру (https://www.vbr.ru/) в настоящее время прочно удерживается в ТОП-5 отечественных сайтов банковской и финансовой тематики по посещаемости: порталом пользуются более 700 000 человек ежемесячно. На сайте представлены большой пул отзывов, а также много рейтингов, которые облегчают задачу по выбору продукта с нужными параметрами. База портала, включающая более 6 000 предложений, постоянно актуализируется.