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В Балакове кадеты поздравили с юбилеями тружениц тыла

Новости
В Балакове кадеты поздравили с юбилеями тружениц тыла


Подобные встречи проходят в городе на постоянной основе.

По информации министерства образования области, в течение года кадеты Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с юбилейными датами.

Так, в декабре с 90-летними юбилеями кадеты войск Национальной гвардии, кадеты молодежной общественной организации «Наследие» Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума г. Балаково совместно со специалистами Центра социального обслуживания населения поздравили тружениц тыла Веру Павловну Батову и Татьяну Егоровну Смахтину.

Вера Павловна в годы войны пекла хлеб для фронта, а Татьяна Егоровна с матерью приносила из леса материалы, из которых ее отец изготавливал приклады.

Во время чаепития женщины поделились с кадетами воспоминаниями о войне, секретами своей жизнерадостности и позитивного настроя и рассказали, как в 90 лет оставаться такими же энергичными и целеустремленными.

Фото http://www.lgcsznsar.ru