В Балакове кадеты поздравили с юбилеями тружениц тыла

просмотров: 67

По информации министерства образования области, в течение года кадеты Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с юбилейными датами.Так, в декабре с 90-летними юбилеями кадеты войск Национальной гвардии, кадеты молодежной общественной организации «Наследие» Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума г. Балаково совместно со специалистами Центра социального обслуживания населения поздравили тружениц тыла Веру Павловну Батову и Татьяну Егоровну Смахтину.Вера Павловна в годы войны пекла хлеб для фронта, а Татьяна Егоровна с матерью приносила из леса материалы, из которых ее отец изготавливал приклады.Во время чаепития женщины поделились с кадетами воспоминаниями о войне, секретами своей жизнерадостности и позитивного настроя и рассказали, как в 90 лет оставаться такими же энергичными и целеустремленными.Фото http://www.lgcsznsar.ru