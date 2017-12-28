В Балакове кадеты поздравили с юбилеями тружениц тыла
Подобные встречи проходят в городе на постоянной основе.
По информации министерства образования области, в течение года кадеты Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с юбилейными датами.
Так, в декабре с 90-летними юбилеями кадеты войск Национальной гвардии, кадеты молодежной общественной организации «Наследие» Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума г. Балаково совместно со специалистами Центра социального обслуживания населения поздравили тружениц тыла Веру Павловну Батову и Татьяну Егоровну Смахтину.
Вера Павловна в годы войны пекла хлеб для фронта, а Татьяна Егоровна с матерью приносила из леса материалы, из которых ее отец изготавливал приклады.
Во время чаепития женщины поделились с кадетами воспоминаниями о войне, секретами своей жизнерадостности и позитивного настроя и рассказали, как в 90 лет оставаться такими же энергичными и целеустремленными.
Фото http://www.lgcsznsar.ru